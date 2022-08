Los agujeros de gusano podrían ser un 'salvavidas' que evite el poder destructivo de los agujeros negros

Cuando Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad, se daba por sentado que se cumpliría a rajatabla, por el mero hecho de que la física tiende a cumplir funciones que se escapan al control del ser humano. Por ejemplo, ¿podemos detener el tiempo? ¿Podemos dar marcha atrás en nuestra vida? Nada de ello es posible, porque la línea del espacio-tiempo aún queda muy lejos de aquellas películas de ciencia ficción que nos muestran el teletransporte o viajes a otra dimensión.

Sin embargo, Einstein predecía que los agujeros negros tenían un poder inconmensurable en el universo. Basándose en su teoría general de la relatividad, nada ni nadie podía ser capaz de hacer desaparecer el efecto de un agujero negro, que engulle todo lo que cae en él sin que pueda recuperarse. O, al menos, eso se creía hasta ahora, cuando el instituto de investigación RIKEN, de Japón, ha encontrado una posible solución a este fenómeno.

Kanato Goto, científico del instituto de investigación RIKEN, ha descubierto, junto a dos compañeros, lo que puede ser considerado una 'salvación' de toda la información que se pierde cuando cae en un agujero negro. Y la respuesta se encuentra, ni más ni menos, que en los agujeros de gusano, los cuales suelen ser considerados una puerta a otra dimensión, y que ahora, pueden ser también una puerta al hallazgo de lo que se pierda en los agujeros negros.

Los agujeros de gusano podrían ser una 'papelera de reciclaje'

Al igual que en los ordenadores portátiles contamos con una papelera de reciclaje antes de eliminar definitivamente los documentos, los agujeros de gusano podrían ser una especie de puente en el trasvase de la información y recogerla en el hipotético caso de que hubiera un colapso en el universo y ello difuminara enormemente la línea del espacio-tiempo, según indica Goto: “Descubrimos una nueva geometría del espacio-tiempo con una estructura similar a un agujero de gusano que se había pasado por alto en los cálculos convencionales”.

No obstante, Goto también añade que "necesitamos una teoría de la gravedad cuántica" porque "todavía no conocemos el mecanismo básico de cómo la radiación se lleva la información". También añade que, si los agujeros negros desaparecen y no se cumple el principio de la física cuántica de que la información no puede desaparecer del universo, "esto sugiere que la relatividad general y la mecánica cuántica, tal como están actualmente, son inconsistentes entre sí. Tenemos que encontrar un marco unificado para la gravedad cuántica".