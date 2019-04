Zerolo, Plasencia y Parejo ya están entre rejas

Fin al denominado "pelotazo urbanístico de libro"

Lo acaban de ver. Era el momento en el que Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, ingresaba en prisión por corrupción. El tren de vida que llevó durante años, en los que no usaba tarjeta bancaria solo efectivo para blanquear el dinero malversado, no lo llevará en Tenerife 2. Desde anoche, duermen también entre rejas el exconcejal Manuel Parejo y el empresario Antonio Plasencia.

Eran poco más de la 5 de la tarde, Miguel Zerolo entraba en la prisión Tenerife II en este vehículo camuflado de la Policía Nacional. Va sentado detrás. Cuando nos acercamos hasta la ventanilla, Zerolo no evita taparse ni esconderse, gira ligeramente la cabeza. Tras estos barrotes le esperan 7 años de cárcel, condenas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Apenas una hora antes entraban el ex concejal de Urbanismo Manuel Parejo, también condenado a 7 años de cárcel y el empresario Antonio Plasencia, con una pena de 5 años. Los tres fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica. Pero a Zerolo los agente no lo encontraron en su domicilio, se entregó horas más tarde. De no haber sido así, la autoridad judicial hubiera dictado orden de búsqueda y captura.

Fin al denominado "pelotazo urbanístico de libro"

De los seis condenados, tres se encuentran ya en esta prisión Tenerife 2. A los dos técnicos del ayuntamiento Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín se les ha concedido cinco días para su ingreso voluntario, al tener penas menores de cárcel y existir menos riesgo de fuga. El otro empresario condenado es Ignacio González, cuando los agentes se presentaron ayer en su casa, alegó tener graves problemas de salud para evitar ser detenido. Se le someterá a reconocimiento médico forense antes de tomar cualquier decisión.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo confirmaba la condena ya impuesta en la Audiencia Provincial a los seis principales procesados en el caso de Las Teresitas. La ejecución de la sentencia iba a ser inminente, por el relevado riesgo de fuga que existía.

Pero a medida que se iba celebrando el juicio, se fueron desgranando los detalles de lo que que la propia fiscalía calificó como Pelotazo Urbanístico de libro.

En diciembre de 2016 y tras 37 días de juicio, el caso quedó visto para sentencia. Zerolo defendió hasta el último minuto su inocencia, en su derecho a la última palabra otorgada por el juez.

Desde ayer Zerolo ya duerme en prisión. Por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.