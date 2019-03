Venden cupones para salvar su casa

Una pareja de Vecindario, en Gran Canaria, ha organizado una rifa para recaudar el dinero que necesitan para quitarse al banco de encima. El premio para el que gane es un ordenador, o su valor en metálico. Tienen que recaudar 140 mil euros. En paro desde hace tiempo, sin trabajo en vistas y sin ayudas, esta pareja de informáticos dejó de pagar la hipoteca y ahora están amenazados de desahucio. Al ver que no se podía negociar con el banco.El apuro les hizo darle vueltas a la cabeza y decidieron recaudar los casi 140.000 euros que deben al banco entre deuda e intereses vendiendo papeletas para el sorteo de un ordenador. Tienen que vender nade menos que 30.000 papeletas en 6 meses. No es fácil.Pero también han encontrado a personas que les apoyan e incluso les ayudan a vender papeletas. También lo hacen a través de su página web en la que explican su caso. Ganará quien tenga el número que salga en el sorteo de la ONCE del 1 de marzo de 2013. Para entonces, ellos esperan haber ganado mucho más: la tranquilidad de conservar su casa.