Una intensa nevada sorprende a cientos de curiosos que subieron a la cumbre grancanaria

La gran afluencia provocó algunos atascos en los accesos a la cumbre

Los accesos estaban cerrados al Teide y también el roque de los muchachos en la Palma. Pero no a la zona alta de Gran Canaria. Esta nevada sorprendía a los curiosos que quisieron ver el espectáculo en directo.

Eso pasa cuando se va así vestido cuando hay 4 grados de temperatura.

Pero la mayoría van bien preparados.

Eso sí los canarios no vamos con paraguas, usamos la sombrilla para el sol y para la nieve. Y por supuesto, no solo surfeamos olas, cualquier cosa que deslice nos vale. Tanta curiosidad provocó atascos en los accesos a la cumbre, la guardia civil y los servicios de emergencia tuvieron que controlar la zona ante la avalancha de coches. Eso sí, esta nieve ha sido un visto y no visto, ya pasó la tormenta.