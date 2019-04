Temen quedarse en la calle por deficiencias en su edificio

Desde el lunes tendrán 10 días para presentar documentación

Unos 300 vecinos de Sardina del Sur, en Gran Canaria, temen quedarse en la calle dentro de poco. Su bloque de viviendas tiene deficiencias. El promotor lo reconoce, pero afirma que no supone un peligro para los vecinos. Algo que ellos también creen, porque si no, dicen, ya se habrían marchado. El ayuntamiento, sin embargo, le exige al propietario algunas modificaciones, si no lo hace en 15 días podría decretarse el desalojo.

Rafael y su mujer con una minusvalía viven en este edificio desde hace 5 años, no tienen muchos ingresos y el alquiler aquí para ellos es asequible. Pero este mes se cumple el plazo para acatar esta orden del ayuntamiento: el desalojo inmediato del inmueble, por el peligro que supone para los inquilinos un deposito de combustible e instalación eléctrica en la azotea, entre otras infracciones urbanísticas.

El promotor nos ha explicado que el ha presentado ya el proyecto con las modificaciones en el ayuntamiento.

El lunes recibirá la notificación y tendrá 10 días para presentar la documentación, sino el consistorio pasará el tema al juzgado que podrá ordenar el desalojo definitivo. 100 familias viven en este edificio del sureste de Gran Canaria.