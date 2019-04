Los Servicios Sociales de SC atienden a 300 personas al día

El 65 % de los atendidos no están empadronados en la capital

Cada día los servicios sociales en Santa Cruz de Tenerife atienden a 300 personas en riesgo alto de exclusión. El ayuntamiento pide más implicación del cabildo y del gobierno canario y propone un Plan Insular para dar soluciones urgentes a las personas sin hogar. Dicen que el albergue municipal no es lugar para personas con problemas psicológicos o para personas mayores de 65 años.

Una sola administración no puede mejorar la atención a quienes no tienen un techo en el que dormir los afirma José Manuel Bermúdez. Y Santa Cruz de Tenerife asiste cada día a 300 personas sin techo. Por ello mañana ha convocado a Cabildo y Gobierno Regional a una reunión para poner en marcha un plan que dé solución urgente a este colectivo.

Un usuario del Instituto Municipal de Atención Social que responde a este perfil.

El 25% de ellos afectados por alguna patología mental al que no se le puede dar una atención adecuada, tampoco a los mayores de 65 años usuarios habituales del albergue municipal.

No quieren eludir responsabilidades, no sienten desbordados pero sí llaman la atención que la solidaridad deben ser cuestión de todas las administraciones por el 65% de los atendidos con recursos del IMAS no están empadronados en la capital Tinerfeña.