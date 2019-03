El Servicio Canario de Salud no recurrirá la sentencia

Emplearán el dinero en darle calidad de vida a sus hijos

No habrá más batalla judicial y respiran aliviados. Hoy hablamos con los padres que recibirán la mayor indemnización por negligencia medica de la sanidad Española. El Servicio Canario de Salud no va a recurrir y les abonará 1 millón 300 mil euros por no avisarles de que su tercer hijo iba a nacer con una rara enfermedad que ya padecía su hermano mayor. El dinero, dicen, será para una nueva casa adaptada para sus hijos.

Se acabó para Tania una batalla judicial que convierte a su familia en beneficiarios de la mayor indemnización que ha tenido que pagar la sanidad pública en España. 1 millón 300 mil euros. El servicio Canario de salud ha anunciado que no recurrirá la sentencia.

Se ha podido comprobar que no les avisaron de que su hijo iba a nacer con una grave enfermedad que ya padecía su hermano mayor. Las pruebas estaban contaminadas, nadie les informó, por eso siguieron con el embarazo.

Tienen claro lo que van a hacer con el dinero.

Se acabaron los informes, peritos y visitas al juzgado. Empezarán un nuevo ciclo en sus vidas.