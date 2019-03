La sequía afecta a las abejas y a la producción de miel

Campos sin poder cultivar y almacenes llenos de semilla son algunas de las consecuencias de la sequía que están sufriendo los agricultores. Los embalses están muy por debajo de su capacidad. El calor y la falta de lluvia son los culpables y esta sequía afecta hasta a las abejas y la producción de miel.

Juan coge la tierra seca de su finca pensando cuando podrá aprovecharla y pasar del marrón al verde.

Sólo ha podido aprovechar un 20% de su campo. Plantar en el resto le costaría unos 65.000 euros. Más de lo que ganaría con su venta. No llueve y comprar agua, asegura, es prohibitivo.

En su alpendre se acumulan los sacos de papas sin cultivar.

Y como este, unos 300. Pero no sólo al campo, las abejas no están dando miel porque no tienen con que alimentarse. Tampoco se reproducen.

Además eso está haciendo que aumenten su agresividad.

Por eso agricultores y apicultores miran al cielo esperando que llueve.