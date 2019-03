Segunda nevada del año

Cientos de turistas han aprovechado para disfrutar del paisaje

Y si hay una imagen positiva de este temporal, es la que nos hemos encontrado hoy en el Parque Nacional del Teide. Es la segunda vez que se cubre de nieve este año. Esta mañana han abierto las carreteras y los turistas se han dado prisa para disfrutar de la maravillosa estampa. Con la niebla cubriéndolo todo y el mal estado de la carretera, difícilmente nos íbamos a imaginar que esta sería la estampa con la que nos íbamos a encontrar.

Estos turistas han sido de los primeros afortunados en poder disfrutar de la imagen. Nada más bajar, cámara en mano, no han parado de disparar fotos. Estos otros turistas, venidos de Valencia, intentaron subir el pasado sábado. El mal tiempo no los dejaba. Así que hoy desde que se informaron que las carreteras estaban no lo han dudado. Es la segunda vez, en lo que va de año, que el Teide se cubre de nieve. Una imagen que muchos añoraban y de la que se puede disfrutar a partir de hoy.