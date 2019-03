Reclaman que se reabra el caso de Piedra de los Cochinos

Han pedido en el parlamento que se abra una comisión

Han pasado diez años de la tragedia en Piedra de Los Cochinos en Los Silos Tenerife, seis jóvenes perdieron la vida y otros 23 resultaron heridos al entrar por error en una galería donde no había oxígeno. El año pasado una sentencia obligó al Gobierno de Canarias y los dueños de la galería a pagar más de un millón de euros de indemnización. Sin embargo, una de las familias no reclamó dinero y sigue pidiendo la reapertura del caso.

Es, Patricia la madre del sexto fallecido en Piedra de Los Cochinos, diez años después de la tragedia continúa reclamando la reapertura de la vía penal.

y lo hace al considerar que hay muchas pruebas que no fueron investigadas, Mauricio Paniello murió junto a 5 personas más al entrar por error en una galería donde no había oxígeno. 23 personas resultaron heridas. y lo hace al considerar que hay muchas pruebas que no fueron investigadas,.

El año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia, los dueños de la galería y el gobierno de Canarias tenían que pagar más de un millón de indemnización. Sin embargo para esta familia esa sentencia es insuficiente, en su caso no pidió dinero,sigue luchando para llegar a un juicio penal, porque dicen, la tragedia se podía haber evitado.

Siguen lanzando muchas preguntas, porqué no estaba señalizada la galería, porqué no hubo responsabilidades políticas... por todo ello hoy han presentado en el parlamento una petición solicitando una comisión de investigación.