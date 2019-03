Los propietarios del complejo okupado en Arona tapian las entradas a la urbanización

Hay vecinos que han puesto denuncias por haber sido amenazados de muerte.

Se lo adelantamos el viernes. En un complejo del sur de Tenerife la convivencia entre okupas y propietarios se ha tornado insostenible. Tanto, que hay vecinos que han puesto denuncias por haber sido amenazados de muerte. No hay entendimiento entre las partes, Fran Peraza y los propietarios hoy han tenido que tomar medidas drásticas, como podemos observar detrás de ti.

Bloque a bloque las puertas de este complejo se tapian porque según los propietarios hay que poner orden a una situación insostenible, todo ante gran presencia policial por posibles altercados. Los okupas no sabían que esto iba a pasar hoy, se sienten encerrados en unas viviendas que no son suyas pero nadie les ha denunciado para echarlos.

Poco a poco los okupas se reúnen en el exterior del edificio.

Piden que haya un acuerdo.

El muro no ha durado ni dos horas, miren como ha quedado tras la marcha de la policía y los medios de comunicación. Algunos propietarios han denunciado amenazas de muerte. No quieren salir en cámara por miedo, lo que aseguran es que no les ha quedado más remedio que poner muros y cerraduras, a un complejo en pleno corazón de playa de las américas que según ellos se ha convertido en un nido de delincuencia y prostitución.