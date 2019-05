A prisión por no pagar la manutención a pesar de su bajo sueldo

Un hombre ingresará el próximo martes en la cárcel durante 3 meses y 10 días por no pasar la manutención de su hija a su ex pareja. Se le suspendió la pena de prisión a condición de que pagara poco a poco lo que debía, pero, según él, no pudo hacer frente al pago por su bajo sueldo. Ahora se ve a punto de entrar en prisión pese a no tener antecedentes penales.

Iban podría ir a la cárcel el martes por un delito de abandono de familia. Su expareja le denunció por no pasarle la manutención de la hija de ambos. El no pudo demostrar que pagaba al no hacerlo por transferencia.

No pudo pagar los 8550 euros que le pide su expareja

En el juicio se le condenó a 3 meses y 10 días de cárcel, pero al no tener antecedentes, se suspendió la condena a condición de que pagara 50 euros más al mes. Ibán, con otra relación, no pudo pagar los 8550 euros.

La consecuencia que deberá ingresar en prisión, con todo lo que eso supone para él, su familia y la hija de su primera relación.

Ante la grave situación que se le presenta Iban ha pedido al gobierno que le indulte y al juzgado que suspenda su ingreso en prisión hasta que se resuelva si lo indultan o no.