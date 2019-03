Podrían haberse embolsado más de 1,2 millones de €

Algunos acusados han reconocido los delitos de blanqueo

Más de un millón 200 mil euros en comisiones ilegales es el dinero que supuestamente se embolsaron los implicados en la trama del Caso Faycan, según el Fiscal. Cobraran a cambio de adjudicar obras de manera irregular o de pagar antes las facturas pendientes a determinadas empresas. Según el Fiscal, la trama se ideó para financiar al Partido Popular en Telde, pero terminó enriqueciendo a los implicados: atribuye más de 38 mil euros en comisiones al ex alcalde Francisco Valido y hasta 49 mil euros sin justificar. En el caso de María Carmen Castellano, casi 39 mil euros en comisiones y 63 mil de dudosa procedencia. Enrique Orts. el ex interventor municipal, no ha podido explicar el origen de más de 117 mil euros.

Precisamente Enrique Orts, el marido de la concejal fallecida Toñi Torres, ha sido el primero en declarar hoy en calidad de testigo, y asegurado que el Acalde Valido, que mantiene que es inocente, estaba al tanto de los pagos a las emrpesas, en cuando al adelanto de las facturas. Gordillo, el asesor de Toñi Torres, ha hablado incluso de "sobres" que entregaban los empresarios benficiados por el ayuntamiento a la concejal. Hoy se han escuchado varios pinchazo telefónicos de la investigación en la sala.

Enrique Orts, interventor del Ayuntamiento marido de la principal cabecilla, Toñi Torres, ha declarado que el Alcalde Valido era el que aprobaba el orden en el que se pagaba a los proveedores. El asesor de Torres, Francisco Gordillo, ha dejado claro que ella era la que lo ordenaba todo y que hablaba en clave.

Dinero, que según Gordillo iba y venía de las empresas a Toñi u otros miembros del Ayuntamiento.

A Mari Carmen Castellano, la llama la primera jefa en algunas conversaciones. Durante su comparecencia se han escuchado sus charlas telefónicas con responsables de empresas proveedoras. Entre ellas, una compañía que hizo reformas gratis para la sede del partido en Telde.

Durante la comparecencia de su hijo, Juan Francisco Gordillo, se escucha cómo el técnico municipal Esteban Cabrera, hoy sentado junto a Valido, le explica el trato de favor que ha tenido con su empresa al adjudicarles una obra.

Juan Francisco explica entonces a su padre que pide al técnico facturas para justificar la comisión que le van a pagar.

De hecho Antonio Nadal, directivo de la empresa, ha confirmado que en una hoja de contabilidad aparece un pago a Esteban Cabrera por más de seis mil euros. El Fiscal ha desestimado hoy la declaración de los hijos de Torres, que ayer reconocieron el delito de blanqueo de capitales que se les imputaba. El jueves seguirán declarando más testigos que han aceptado sus penas.