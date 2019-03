Podemos informa al partido de la polémica de los consejeros de GC

El presidente no quiere romper el pacto con sus socios

Podemos es el protagonista de otra crisis política, en este caso en Gran Canaria. El partido ha enviado a Madrid un expediente para la posible expulsión de los consejeros del cabildo Juan Manuel Brito y María Nebot. El motivo fue el intento de contratación de la esposa de Brito en la corporación insular como directora de igualdad..

La mujer del consejero fue la ganadora de un concurso que, según la oposición, se ajustaba perfectamente a su perfil. Sean expulsados o no de Podemos, los consejeros afirman que seguirán en el gobierno del cabildo de Gran Canaria. El presidente de la Corporación, Antonio MOrales, también ha garantizado hoy la continuidad de su equipo.

Los órganos regionales de Podemos han enviado a sus jefes de Madrid el caso de la mujer de Juanma Brito, vicepresidente del Cabildo, para que sea la cúpula del partido quien decida si si expulsa a Brito y María Nebot, la consejera que propuso a Noemí Parra.

Aunque Nebot fue advertida el pasado miércoles de que no siguiera con la contratación, la consejera no frenó un proceso que iba dirigido exclusivamente a fichar a Parra, con un salario de 53 mil euros.. Como vemos en los requisitos publicados por el boletín oficial, para ser directora de igualdad se buscó a una antropóloga, como es la mujer del Brito. Este afirma que no dejará el gobierno del cabildo aunque sea expulsado.

El presidente del Cabildo sostiene que no piensa romper el acuerdo aunque sean expulsados sus socios de gobierno.

La pugna entre las dos facciones de podemos en Gran Canaria se acentúa con esta crisis.