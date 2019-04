Pleno polémico en Telde para debatir sobre José Manuel Soria

El debate continuó fuera entre los ciudadanos

Encendido debate hoy en Telde donde se debatía si declarar o no persona non grata a José Manuel Soria en su municipio natal. La moción presentada por Podemos no ha salido adelante, ya que el PP votó en contra y el resto de formaciones se abstuvieron. En el pleno ha habido de todo, desde aplausos, hasta acusaciones entre concejales, incluso se ha dudado sobre si era legal o no que ese debate ocurriera en un pleno municipal

El debate del pleno continúa fuera entre los propios ciudadanos. Si ni los concejales lograban ponerse de acuerdo, ellos tampoco. Todo comienza con la propuesta por parte de Podemos de declarar a Soria persona non grata en Telde. No sólo, dicen, por los últimos acontecimientos que precipitaron a dimisión del ex ministro.

Más por Telde, que nada más tomar la palabra puntualiza que según la web del propio Soria el ex ministro es natural de Las Palmas de Gran Canaria y no de Telde, critica que, teniendo otras razones no hayan presentado antes esta moción.

El Partido Popular ni siquiera está de acuerdo en que sea el Pleno el que debata una moción que consideran destructiva.

Y así, entre aplausos.

Acusaciones.

El recuerdo a los abucheos contra Soria de sus propios vecinos, el día en que ejerció de pregonero,.

Y muchos minutos de debate, el pleno concluye con dos votos a favor de Podemos, tres en contra del PP y la abstención del resto que la moción.

José Manuel Soria seguirá siendo bien recibido en su ciudad de nacimiento. Aunque no por todo el mundo.