La Orotava prohíbe los bailes en Cuaresma, desde 1897

Este documento data de 1897. Es una ordenanza, todavía en vigor del ayuntamiento de La Orotava. Se encuentra custodiado en el archivo de este municipio del norte de Tenerife.

Una ordenanza que no se ha derogado y que tiene artículos completamente desfasados para el siglo XXI. Por ejemplo, prohíbe el paso de carruajes en Semana Santa o trabajar en los días de fiesta. También se prohíben las serenatas. Lo que hoy podríamos entender como botellón. Se trata de un documento que tiene 122 años y que aunque no se aplica sigue efectivamente en vigor. En él se recoge por ejemplo que está prohibido hacer fiestas sin permiso del alcalde, tampoco se permiten las parrandas en Cuaresma o no se pueden hacer corrillos en la puerta de la iglesia. En cuanto a ruidos, no se permite silbar en la calle.

Y con la ordenanza en la mano, esto está prohibido. También esto otro, por ser indecoroso. Y si fuera festivo tampoco estos operarios podrían estar trabajando en la calle. Son algunos de los artículos de una ley que más de un siglo después poca vigencia tiene.

Las multas ascienden a 25 pesetas

Pero poder, podrían por ejemplo….

Pero por muy del siglo XIX que sea la ordenanza, los hay que ven con buenos ojos algunos de sus artículos.

Es los años 50 se multaba con 1 peseta. Se trata de un documento histórico que refleja al detalle cómo era la sociedad de la época.

Una sanción que hoy en día sería difícil poder pagar.