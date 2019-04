Una nueva superproducción de Hollywood aterriza en Canarias

Con Taylor Schilling y Sam Worhington

Canarias vuelve a convertirse en plató de una superproducción de Hollywood. Desde ayer, el elenco y el equipo técnico de la película El Titán, dirigida por Lennart Ruff, rueda en el sur de Gran Canaria. Y lo hará al menos durante dos meses. En la isla ya se encuentra la actriz Taylor Schilling, conocida por la serie americana Orange is The New Black, y el actor Sam Worthigton, que ya rodó en Canarias en su día Furia de Titanes.

No quieren curiosos ni medios de comunicación, quizás por eso la productora ha decidido escoger un paraje como éste, en el sur de Gran Canaria, para inciar el rodaje de El Titán.

Aunque estos días no se moverán de aquí. En la isla ya se encuentran los dos protagonistas, Taylor Schilling, que ya ha compartido en las redes sociales un divertido selfie desde la habitación del hotel donde se hospeda, en Maspalomas, y Sam Worthington, que ya conoce Tenerife y Gran Canaria tras su rodaje en Furia de Titanes. El Hotel Costa Meloneras es uno de los puntos de trabajo.

El rodaje se prolongará en Gran Canaria durante dos meses. El director, Lennart Ruff espera estrenar la película en 2017.