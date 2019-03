“Nos recomiendan usar varias veces las agujas para insulina”

Los diabéticos en canarias están sufriendo desde hace tiempo ya los recortes en sanidad. No es nuevo para ellos que a finales de año no haya suficiente material en centros de salud para controlar su enfermedad. Porque las consecuencias pueden ser muy gravesEl control exhaustivo de los niveles de azúcar en sangre es vital para los diabéticos. Por su parte sanidad asegura que las farmacias dan las tiras que receta el médico y en cuanto a las agujas aseguran que no hay ni desabastecimiento ni restricción. Desde la federación de diabéticos no entienden como Sanidad pretende ahorrar en este material que sólo supone un 0.06 % del dinero empleado, máxime cuando supone evitar gastos en tratamientos más costosos.