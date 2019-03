Morales aviva el pleito insular con un informe sobre inversiones

Reacciones al informe del presidente del cabildo de GC

Este es el informe presentado por el Cabildo de Gran Canaria, con el que pretenden denunciar un supuesto desequilibrio que favorece a la isla de Tenerife en detrimento de Gran Canaria. Según este informe el 46 por ciento de los altos cargos y directivos del ejecutivo regional son personas que proceden de una sola isla, la de Tenerife, frente a solo un 29 por ciento de Gran Canaria. En materia de inversiones, el Cabildo señala que Gran Canaria ha recibido 321 millones menos desde 2001 hasta ahora.

Y las reacciones a estas palabras, a los datos de este informe, elaborado por el propio Cabildo de Gran Canaria, no han tardado en llegar. Los más contundentes han sido el presidente del cabildo tinerfeño y el presidente del Gobierno regional, que no lo comparten. Clavijo ha asegurado que lo que tiene en cuenta es el currículo, no el lugar de nacimiento. También los portavoces de todos los partidos en el Parlamento han valorado las declaraciones de Morales. Y si hay que poner en una balanza los apoyos y las críticas, en este caso también se produce un desequilibrio.

Como era de esperar sus palabras no han sido muy bien recibidas por Fernando Clavijo que defiende la equidad en las inversiones.

Tampoco han gustado a su homólogo en el cabildo de Tenerife, que ha comparado a Morales con un mal dolor.

Lo que más ha molestado en las filas de los nacionalistas es que se tenga en cuenta en este informe la partida de nacimiento de los miembros del gobierno.

Una característica, el lugar de nacimiento, que ni siquiera en su propio partido tienen en cuenta.

Para el partido popular este informe no es más que una cortina de humo.

Pero no todo son críticas, sus socios de gobierno en el cabildo avalan los datos por una cuestión política.

Y apoyo también del PSOE en los datos de desequilibrio en inversión.

Y mientras el informe destaca las diferencias entre las dos islas capitalinas, deja a un lado lo que ocurre en el resto del archipiélago.