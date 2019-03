Mónica y Rosa, dos mujeres en paro, sin prestación y con hijos

Mónica hace 4 años que no encuentra trabajo, es camarera y todos los días sale en busca de un empleo. Tiene 3 hijos no recibe ningún tipo de ayuda ni prestación social, sin ingresos le es imposible hacer frente al alquiler de su vivienda y su mayor preocupación cada día es tener un plato de comida que llevar a la mesa, algo que no siempre es fácil.

Asegura tener cada vez menos fuerza para seguir luchando Subsiste gracias a sus vecinos, la generosidad de gente de anónima y las donaciones de ONG,s. Rosa es otro ejemplo, también tiene tres hijos, fue desahuciada de su casa y desde entonces vive de ocupa. Tampoco recibe ayudas, vive día a día de manera apretada, los besos y los abrazos del más pequeño de sus hijos es su mayor estímulo para seguir luchando Ambas, Rosa y Mónica son hoy el ejemplo de las dificultades y penurias por las que pasan miles de canarios, quienes comienzan cada día con 0 euros en el bolsillo para hacer frente a los gastos diarios