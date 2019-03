11 millones de kilos de plátanos a la basura

Cada año se tiran a la basura muchos kilos de plátanos. El mercado no los puede asumir ni las ongs tampoco. Es un producto que caduca muy rápido y al final, si no distribuye, acaba en la basura. Este año se ha destruido 11 millones de kilos. Ahora el Gobierno de Canarias y los productores buscan alternativas para el excedente de plátanos.

Muchos de estos plátanos no podrán ser vendidos, son excedentes de producción que no se introducen en el mercado para que el precio no baje. El descarte de fruta está regulado por la unión europea, se puede sacrificar hasta un 5% de la producción. Venderlo sería romper el mercado y provocar pérdidas.

Y ¿qué se hace con el excedente? En 2015 fueron 11 millones de kilos. Las ong no pueden asumir tanta cantidad de un producto que caduca en pocos días.

Se han mandado mas de dos millones de kilos a bancos de alimentos de la península, el coste ha sido asumido por los plataneros canarios. El gobierno busca alternativas.

Es buscar una salida a la destrucción de fruta que para algunos no es socialmente entendible.