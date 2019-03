A un mes de la Navidad, los Reyes Magos se quedan sin juguetes

Puerta despejada antes de abrir el centro comercial... y, apenas cinco minutos después, colas a lo largo de todo el pasillo. Es la escena que se repite a diario en esta juguetería desde el uno de noviembre

Están en las estanterías pero por poco tiempo. Son las muñecas Monster High y todo su merchandising , y los trompos beyblade, los juguetes estrella de este año. También hay sitio para el ídolo infantil Justin Beeber Y para los tradicionales juegos educativos

Se nota la crisis, pero se recurre a otras fórmulas

Se abren las puertas y para evitar avalanchas toda precaución es poca

No importa la espera si se consigue el juguete buscado

Aunque no todos corren con la misma suerte

Todavía hay tiempo aunque nos dan un consejo, que nuestras majestades no esperen al último día para hacerse con el regalo codiciado