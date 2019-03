La mejor estudiante de matemáticas de España es canaria

Su principal virtud como estudiante es su organización

La mejor estudiante de España en matemáticas es canaria. Se llama Claudia Mendoza, tiene 16 años, estudia segundo de bachillerato y obtuvo la máxima calificación posible en las pruebas que convoca la Universidad de británica de Cambridge. Hemos estado con ella.

Es Claudia García, estudia segundo de bachillerato y es la mejor de España en matemáticas. Y lo es por su constancia, lo que la ha llevado a obtener la máxima calificación en las pruebas de la Universidad de Cambridge.

No hay ninguna fórmula que no sea estudiar para obtener estos resultados, asegura, y además lo suyo con las matemáticas no fue lo que se dice un flechazo.

Sus estudios en el Colegio Hispano Inglés los compagina con su día a día.

Ya sabe que camino universitario tomar.

Entre sus virtudes como estudiante: su organización. Para Claudia esta ciencia no es tan oscura como parece, transmitiendo que puede ser una verdadera aliada.