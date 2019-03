Josefa se desmaya antes de entrar en prisión

Aunque la juez no ha resuelto el recurso contra la orden de prisión de Josefa, la abuela majorera no dormirá hoy en prisión porque sufrió un desmayo cuando se disponía a embarcar hacia Lanzarote. Está acusada de no demoler parte de una vivienda que construyó en un parque natural con numerosas instalaciones agrícolas.

Por la mañana, los abogados que la apoyan presentaron un recurso en el juzgado número dos de Puerto del Rosario solicitando la suspensión de la orden de prisión y la sustitución de la condena por otra.

Mientras se esperaba la respuesta de la juez, Josefa, que tiene a su cargo a su hija discapacitada y a tres nietos que viven en la casa afectada por construirse en un parque natural no era optimista.

Hoy se libró de la cárcel porque se desmayó porque la juez hasta este momento no ha resuelto el caso de la abuela Josefa.