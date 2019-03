El incendio en una casa vecina ha dejado la suya inservible

Las viviendas no cuentan con seguro para estos incidentes

Hace poco más de una semana se produjo un incendio en un edificio de Los Realejos, el fuego comenzó en casa de una vecina y rápidamente se propagó a la vivienda de al lado, ahora su propietaria tiene que reformar parte del inmueble que sufrió serios daños, el problema está en que no tiene como afrontar los gastos.

Jenifer muestra en qué estado ha quedado su casa, parte de la cocina está calcinada y muy afectada por el humo.

El fuego comenzó en casa de su vecina, en plena madrugada, antes de que llegaran los bomberos las llamas se propagaron rápidamente por el pasillo y terminó entrando en casa en la casa de esta joven.

Y así el resto de la cocina, a pesar de llevar una semana limpiando por ahora no puede regresar a su casa.

El problema está en que Jenifer no tiene trabajo y, no puede hacer frente a la reparación. Las viviendas además no cuentan con seguro que cubra este gasto.

El ayuntamiento le ha ofrecido una ayuda de 300 euros para pagar un mes de alquiler, insuficiente según ella porque será imposible volver en este plazo de tiempo.