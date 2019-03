La huelga de controladores aéreos afectará a Canarias

La huelga de mañana de los controladores europeos se debe al rechazo a las medidas de ahorro impuestas por Europa a los operadores del servicio. Los controladores de Canarias no harán el paro porque no han tenido plazo legal para convocarlo, pero apoyan las reivindicaciones de sus compañeros. Aseguran que aunque ellos no lo van a secundar, este paro provocará algunos retrasos en los aeropuertos de las islas.

Los vuelos que se podrían ver más afectados son los que conectan Inglaterra con las islas, porque pasan por el espacio aéreo de Lisboa, donde los controladores pararán durante 4 horas. En los hoteles han sido previsores ante las posibles incidencias.

Los controladores de Canarias mantienen que las medidas que pretende imponer la Unión Europea obligarán a recortar los aspectos de seguridad.