Guerra de cifras en el paro educativo

En los colegios de primaria y secundaria, pocos alumnos, y muchos profesores que, a pesar de estar de acuerdo con el paro, no podían permitirse secundarlo.Según los sindicatos, en la enseñanza no universitaria, el seguimiento ha sido de un 22 por ciento. Mucho más elevado en las universidades de las islas, donde ha alcanzado el 75.Los sindicatos critican además que la Consejería no haya fijado los servicios mínimos hasta esta misma mañana.