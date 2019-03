Las grietas de la cumbre atemorizan a los vecinos de Frontera

La actividad sísmica no cesa, los vecinos no paran de hablar de los movimientos que notan, cada vez más fuerte. Hoy los niños han podido volver a claseEl propio presidente del cabildo ha llamado a la calma e incluso asegura que en caso de que se produzca una erupción no sería en una zona cercana a la población.

Precisamente es el mar donde más lo han notado los submarinistas de La Restinga.Los mas viejos del lugar nunca habían experimentado algo similarPersonas como él temen que grietas como esta puedan ceder y producir un gran desprendimiento si hay algún movimiento más intenso.