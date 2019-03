Gran Canaria pone en marcha el bono transporte residente

En Tenerife se premia a los conductores que comparten coche

Gran Canaria pondrá en marcha el bono transporte de residente canario en cuanto el gobierno autónomo confirme la financiación con la que se subvencionarán los viajes, lo que podría ocurrir en los próximos días. Se trata de una tarjeta única para viajar en las compañías Guaguas Municipales y Global por 35 euros mensuales.

Es el bono de residente canario que el presidente y el vicepresidente del gobierno autónomo presentaron el pasado 3 de septiembre, pero que no ha llegado a todas las islas a la vez. El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha querido aclarar que no se ha puesto en marcha en la isla porque no se ha recibido la orden de financiación.

En cuanto el gobierno autónomo remita el documento será cuestión de días para que los ciudadanos puedan acceder a un bono que les permitirá desplazarse sin límite de viajes ni de edad en Guaguas Municipales o Global, por 35 euros mensuales.

Un bono que llegará a cada una de las islas y que, a pesar de tratarse de un proyecto regional, sólo podrá utilizarse en la isla en la que se adquiera.

La iniciativa cuenta con la aportación de 20 millones de euros del gobierno estatal y 10 del autónomo.

Con esta aplicación de móvil se premia a los conductores que comparten vehículo en Tenerife. Solo uno de cada 10 vehículos está ocupado por dos personas o más. El cabildo quiere fomentar el uso compartido para eliminar los problemas de atascos en las carreteras de la isla. Los que usen la app podrán obtener aparcamiento y viajes gratis en transporte público.