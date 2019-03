Fumigan 35 viviendas en Fuerteventura por el dengue

La enfermedad no existe en las islas

Casa por casa. Durante la mañana se hoy se han fumigado las 35 viviendas de una urbanización de Fuerteventura en la que se ha detectado el mosquito que transmite el dengue. No hay riesgo para la población porque la enfermedad es desconocida en Canarias. Bajo la coordinación de un técnico del ministerio de Sanidad, hoy se ha iniciado la fumigación de las viviendas de Fuerteventura en las que se ha detectado el mosquito que puede propagar el dengue..

Los propietarios tendrá que estar doce horas fuera de sus casas. Los expertos afirman que no hay ningún riesgo para la población porque el dengue es una enfermedad que no está presente en Canarias y que por tanto el mosquito no puede propagar.

Los vecinos salían temprano a su trabajo y los técnicos iniciaban el suyo a las ocho de la mañana. Debidamente protegidos, los operarios han ido casa por casa para fumigar 35 viviendas de la urbanización Las Granadas.

Un alto cargo del ministerio de Sanidad ha supervisado las tareas de fumigación.

La detección precoz del insecto elimina, según los expertos, cualquier riesgo para la población.