La Fufa protagoniza la primera polémica del carnaval

La federación de murgas respeta las letras de cada formación

Pretendían hacer humor y de momento lo que han generado es todo lo contrario, La afilarmónica Ni Fu NI fa está en el centro de la polémica, todo por esta es la letra, destacamos algunas frases que han generado números críticas, tantas que desde el ayuntamiento esperan que la canción no suene en ningún acto oficial.

Yo no soy tu burla, es la respuesta de los colectivos homosexuales

Hemos intentando ponernos en contacto con la Ni fu ni fa no contestan y en principio no hacen declaraciones, nos remitimos a su Facebook. Vemos que se sienten censurados y dicen que a las murgas hay que escucharla y no leerlas, piden apoyo con frases como todos somos la fufa. La federación de murgas si ha expresado su opinión.

Hay previsto reuniones para intentar para una canción que de momento ha provocado de todo menos risas.