Una fecha de sólo cada 4 años: 29 de Febrero

Año bisiesto, en el que el mes de febrero cuenta con 29 días. Hemos preguntado en la calle si sabrían explicarnos por qué sucede esto y parece que no lo tenemos muy claro. Se debe a que cada año hay seis horas de más, al multiplicar por cuatro, suman 24 horas que equivalen a un día. Por eso cada cuatro años, como este 2012 tiene 366 días. ¿ Y si nace un 29 de febrero, de un año no bisiesto? Sabría cuando se celebrar el cumpleaños. Los nacidos en este día suelen celebrar su cumpleaños el 28 de febrero o el 1 de marzo, dependiendo de la hora en que nazcan , pero eso de ser más jóvenes es un simple mito.Su nombre viene desde la época de los romanos. Y de tema de romanos se convierte ahora en "trending topic" en Twitter. Los hay que felicitan a sus amigas monjas y que han perdido la cuenta de los que cumple. Las que tienes la sensación de estar viviendo un día que no existe o los que se lamentan porque de no ser bisiesto ya habrían cobrado.