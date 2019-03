Fashion and Friends se consolida como escaparate de firmas de moda y gastronomía

La organización ha tenido que realizar un casting dado el alto número de solicitudes

El escaparate de las tendencias nos da la bienvenida con la mejor de sus sonrisas y nos descubre que cualquiera de nosotros puede convertirse en modelo para los demás.

Esencias y olores, son los que desprende esta setentera furgoneta y su dulce cargamento: bombones, tabletas, cajas sorpresa...

Aunque para sorpresa, la de estas ideas para regalo.

Si es que alguien necesita alguna vez un retrato canino...Pero la filosofía de Fashion and Friends, no es mostrar lo que necesitamos, sino enseñarnos esos pequeños detalles que nos harán un poco más felices, no sólo a través de firmas consolidadas. Las nuevas ideas llegan pisando fuerte.

Y si en el mismo espacio podemos compartir un ratito de buena música y un tentempié, la felicidad, ya lo ven, será completa.