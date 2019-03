El empresario Suárez Gil, en búsqueda y captura

Hace tres años Josefina Navarrete fue encañonada por su pareja en el chalet en el que vivían. Ella misma nos relataba como José Miguel Suárez Gil le apuntó en la cabeza con una de sus pistolas. Además de ser uno de los empresarios más conocidos de Gran Canaria, era coleccionista de armas. Su ex mujer tiene miedo.

Suárez Gil se defendió diciendo que había puesto gran parte de su fortuna a nombre de Josefina Navarrete y quería recuperarla. Ahí comenzó una batalla judicial que todavía no ha acabado. El empresario fue condenado por amenazas y coacciones pero no ingresó en prisión por carecer de antecedentes. La juez dictó una orden de alejamiento que fue quebrantada en más de 100 ocasiones. El dispositivo de alerta de Navarrete no paraba de sonar.

Se abrió otro proceso judicial por incumplir la orden de alejamiento. Pero en ninguna de las tres vistas orales se ha personado el acusado. La ultima fue ayer. Suárez Gil no apareció.

La jueza ha emitido una orden de búsqueda y captura porque no hay forma de entregarle las citaciones judiciales personalmente. Pero la abogada del empresario, que no ha querido hablar ante las cámaras, asegura que él está en su casa y que padece una profunda depresión y problemas cardiovasculares que le impiden ir a los juzgados. Piden que se le tome declaración en su domicilio.