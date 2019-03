En unos días Pamparacuatro decidirá si archiva o no el caso Corredor

El juez instructor alegó falta de seguridad en las instalaciones judiciales y dejó entrever la existencia de una mano negro

Ninguno de los imputados está dispuesto a que el Caso Corredor continúe adelante sin la orden que autorizó las escuchas. El documento está pero no en papel. El juez instructor entiende que se puede incluir ahora pero los abogados creen que ya no es posible, por eso ayer aportaron como prueba el testimonio del ex presidente del tribunal constitucional Vicente Gimeno que aseguró que la justicia sólo lo contempla en caso de catástrofe y éste no es el caso. Pamparacuatro dejó entrever que podría haber una mano negra que hiciera desaparecer la orden

Es lo que nos cuenta el abogado de uno de los imputados presentes en la vista oral celebrada a puerta cerrada. Para este letrado, el hecho de que no se imprimiera el documento en cuestión no se debe más que a un error humano

Al margen de los tiempos judiciales el ayuntamiento de la laguna, cuyo alcalde es uno de los principales imputados ha decidido abrir una comisión informativa sobre este caso ya que además hay dos concejalas implicadas, un proceso en el que Por Tenerife y Si Se Puede han declinado participar

El caso corredor continúa su curso después de que el juez Cesar Pamparacuatro convocara ayer a todas las partes tras el extravío del auto que autorizó las escuchas a Fernando Clavijo. Los abogados de los imputados aludieron que sin ese documento no hay base que sustente el caso. Así lo manifestó también un ex presidente del tribunal constitucional que declaró en calidad de perito.