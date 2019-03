Desalojan 20 casetas en la playa de Las Burras Arona

Se quejan de que no tuvieron tiempo para recoger sus enseres

Desalojan cerca de 20 casetas en la playa de las burras, en el municipio tinerfeño de Arona. El ayuntamiento explica que no ha tenido otra alternativa porque el asentamiento estaba provocando problemas de salubridad, higiene y seguridad.

Esteven es uno de los afectados, su mujer esta embarazada de 5 meses y no saben qué hacer. Miguel lleva viviendo aquí desde hace 5 meses y no comparte las razones del ayuntamiento. Igual que Dámaso, lleva 5 mees en la playa todos dicen que no tuvieron tiempo para recoger sus enseres que acabaron en un contenedor. Son algunas de las 20 personas de esta playa, residían de forma ilegal en casetas. Los vecinos denunciaron la situación. El ahyto explica que el desalojo se produjo de manera pacífica y que se han activado los servicios sociales para quien los necesite. Esta playa se ha convertido en un punto clave de acampados y desalojo. Es el tercer desalojo que se produce en los últimos años