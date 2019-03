Denuncian que un buque mauritano arroja pescado podrido al mar

Hace ya más de seis meses que este buque permanece atracado en el dique Reina Sofía, del Puerto de Las Palmas. No supondría mayor problema de no ser por el fuerte olor a pescado podrido que emana de la embarcación.Varios trabajadores del puerto que no han querido hablar ante nuestras cámaras, aseguran que el barco carece de licencias para deshacerse de la carga, pero que lleva ya varios meses arrojándola directamente al mar. De hecho el pasado mes de septiembre, Antena 3 Canarias pudo comprobar cómo la playa de las Alcaravaneras aparecía completamente sembrada de peces muertos. Ya entonces se hablaba de este barco, el Frey, y de las 200 toneladas de pescado podrido en su interior. Hoy, casi ocho meses después, el barco permanece en el puerto sin que nadie sepa cuándo podrá salir del recinto portuario, ni que ocurrirá con su incómoda carga.