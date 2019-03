Denuncian falta de seguridad en los puntos limpios de Tenerife

Nos cuentan que los problemas pasan sobre todo de noche.

Es el punto limpio de Taco, donde el Cabildo dice que se producen los mayores problemas. Hablan de extorsión e incluso violencia de las personas que se sitúan por fuera para hacerse con los materiales. Sin embargo ellos nos cuentan que no hacen daño a nadie. Que lo tiene que hacer para buscarse la vida porque no tienen trabajo. Y que aceptan lo que la gente les quiera dar. Recogen el material, los transportan y después limpia la acera. Y lo que no les sirve lo vuelven a meter en el punto limpio. Enseñan la factura de lo que sacan por un camión lleno de chatarra, apenas 20 Euros.

Algo que corroboran los usuarios.

Ellos nos cuentan que los problemas pasan sobre todo de noche. Que hay quienes se meten dentro roban o queman el material. El Cabildo ha pedido más presencia policial. Ellos poder ganarse la vida.