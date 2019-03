El consejo de Ministros recurrirá la ley canaria de Turismo

El recurso se presentara ante el tribunal constitucional antes del 28 de febrero

El consejo de Ministros ha aprobado hoy iniciar el trámite ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Canaria de Turismo, la conocida como moratoria. El último encuentro entre el Ministro José Manuel Soria y el presidente Paulino Rivero en Madrid no produjo acercamientos, y se agotan las posibilidades de negociación. El recurso de inconstitucionalidad se presentara antes de que acabe el mes.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al recurso de inconstitucionalidad contra la ley canaria de turismo.

El principal problema es que la ley solo permite usar suelo nuevo para construir hoteles 5 estrellas, y limita los de 4 estrellas a la renovación de establecimientos viejos y no permite los de nueva construcción. Para el gobierno canario, la ley debería estar vigente un año y si no funciona presentar modificaciones. Pero no ahora.

Pero las posibilidades de negociación se agotan porque el recurso se presentara ante el tribunal constitucional antes del 28 de febrero. Mientras tanto, en las islas hay dos bandos. Uno encabezado por el cabildo d gran canaria, que está en contra de la ley porque limita la construcción de hoteles 4 estrellas. Y otro bando en el que se sitúa el cabildo de Tenerife, que está a favor de que solo se dejen construir 5 estrellas de nueva planta porque generan más empleo.

La decisión final la tendrá el constitucional.