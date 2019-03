Complicada estrategia de la defensa de Torres Baena

Esta ha sido un constante en las respuestas al fiscal de Fernando Torres Baena. Guarda su explicación de por qué tantos alumnos le acusan para cuando se les haya oído a ellos en sala. Es parte de la estrategia de su defensor. El abogado de Torres Baena está satisfecho con el primer día de declaración de su defendido. Cree que ha superado bien el interrogatorio del fiscal.

La defensa del supuesto cabecilla de la trama no ha querido aclarar si su defendido sigue manteniendo la teoría de que todo parte de un complot de otros karatekas contra él. Ángel Luis Calonge no quiere desvelar sus bazas en este juicio que no ha hecho más que empezar.