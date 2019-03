Colgado para denunciar una construcción ilegal

Harto ya de no tener respuesta por parte del ayuntamiento de Granadilla, Antonio se ha encaramado a la fachada de su edificio. Hoy segundo día de protesta de altura. Hace varios años construyeron una plaza y un garaje frente a su vivienda no respetando el retranqueo legal, ahora cada vez que llueve el agua de esta zona pública va hacia paredes ocasionándoles grandes humedades, también su privacidad ha mermado y no es el único inconveniente. En más de una ocasión ha podido grabarlo

Desde su peculiar zona de protesta se ve así esta es la piscina, la plaza y el garaje.

Antonio asegura que permanecerá colgado en la fachada del edificio mientras la alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves Gaspar, no les dé una solución al problema. De quien dice, hasta el momento, se ha desentendido del conflicto, a pesar de reconocer que la plaza y los parterres son ilegales e incumplen todas las normativas aplicables.