Buscan a un pederasta que no se presentó a un juicio por abusos

En esta vivienda de la capital grancanaria, donde tenía demás una residencia de ancianos, abusó de al menos 10 menores, de entre 10 y 16 años. A sus víctimas las engatusaba con regalos y por cada relación sexual les ofrecía entre 20 y 50 euros.

Después estuvo en la cárcel, pero la ley dictamina que una persona no puede estar más de 2 años en prisión provisional, se puede prolongar hasta 4 años. Lo soltaron, su juicio ha salido 7 años después y aprovechó para darse a la fuga, no se presentó al juicio. Posiblemente por no enfrentarse a los más de 40 años que el fiscal solicitaba para él. La policía aún no lo ha encontrado. Para evitar que esto pueda ocurrir por ejemplo con los imputados por el caso kárate, la prisión preventiva, de Torres Baena, Maria José González, e Ivone González, a pesar de haber pasado ya dos años, se ha prorrogado hasta que se celebre el juicio posiblemente en el mes de abril.