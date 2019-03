Brutal atraco a un joyero en LPGC

Es la sangre de la víctima. Antonio de unos 40 años y propietario de esta joyería de la calle reyes católicos en Las Palmas de Gran Canaria. Se enfrentó a su atracador, cayó sobre un vitrina y se hizo dos cortes en la cabeza. Lo abordaron a plena luz del día y con muchísima gente pasando por la zona.Los que le conocen no salen de su asombro.Por el momento no hay detenidos y Antonio está en el hospital aunque su estado no es grave.