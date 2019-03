Los bomberos de Tenerife, en el banquillo de los acusados

Diciembre de 2005 los bomberos entran en el cabildo de Tenerife, lo hacen a la fuerza. Protestan por la falta de medios y de personal, no recibían respuestas de las instituciones por eso no les quedó otra que reivindicar sus derechos de esta manera. El edificio se llenó de humo y de ruido. 10 años después se sientan en el banquillo, acusados de desorden público. Algo que aún no entienden.

El cabildo de Tenerife solicita año y medio de prisión, la Fiscalía seis meses. El abogado de un grupo de los acusados asegura que el delito del que se les acusa ha prescrito y que este juicio es un sinsentido

Han pasado los años y hoy con políticos diferentes en el cabildo la situación se ve de otra manera y no descartan retirar la acusación

Habrá que esperar, de momento los 42 bomberos siguen acusados y han tenido que declarar ante el juez.