Araujo se defiende y Setien arremete

Setién asegura contar con el apoyo del presidente

Sergio Araujo, como ven, no quiso atender a los numerosos periodistas que le esperaban ayer tras finalizar el entrenamiento. El delantero argentino, sin embargo, dio su versión de los hechos a través de un comunicado. Tras anunciar que está "cansado de no poder defenderse", admitió que tomó unas cervezas la noche anterior con sus "amigos, como lo hacen ustedes", según sus palabras. Dice que dio positivo porque "las enzimas se duermen y retrasa la desaparición del alcohol", pero que estaba bien para conducir y que no es "un asesino al volante". Antes de finalizar el comunicado pidiendo disculpas, Araujo acusa a los medios de comunicación de "persecución".

Y hoy el que ha hablado ante las cámaras ha sido Quique Setien y ha sido contundente: Araujo "tiene que salir de aquí, le pasa algo que no puede con ello", han sido sus palabras en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Coruña..

Un partido en el que varios titulares no jugarán porque cometieron actos de indisciplina durante el viaje a Madrid y Barcelona. El entrenador no entró en detalles pero si dijo que a Jonatan Viera lo envió el rincón de pensar.

Así de claro se expresó Setién cuando se le preguntó por el nuevo episodio etílico de Sergio Araujo. Lo que nadie esperaba es que afirmara que la última semana ha sido la más dura desde que llegó a Las Palmas.

No entró en detalles, pero ha trascendido que varios jugadores protagonizaron salidas nocturnas en Madrid. No jugarán mañana.

El único nombre que dio por el de Jonatan Viera.

De todas formas, lanzó un mensaje de tranquilidad.

Setién cuenta con el apoyo absoluto del presidente en la gestión de una semana singular.