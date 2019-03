10 años después del toque de queda desaparece el absentismo escolar

Son las once de la noche de un día entre semana en el municipio grancanario de Agüimes, lo que significa que en estas calles no vamos a encontrar a ningún menor de 16 años que no vaya acompañado por un adulto. Así lo estipula una ordenanza municipal que cumple ya diez años y que lejos de crear conflicto alguno,tiene a todo el pueblo encantado. Surgió como una herramienta contra el absentismo escolar, que por entonces rondaba el 6 por ciento y ahora es prácticamente inexistente, pero han sido muchas más las consecuencias.Sus responsables aseguran que la idea no es la de prohibir, sino más bien prevenir.Por cierto, ¿qué opinan los interesados?Según el cuento, Cenicienta se marchaba a casa a las doce de la noche. Bueno, en Canarias, ya se sabe, tendría una hora menos.