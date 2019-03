El alquimista del arte en La Fundación Cristino de Vera

El arte es una fuente de conocimiento, como la ciencia o la filosofía. Así entendía Antonio Tapies la creación artística y así lo reflejó siempre en su obra: pinturas, grabados y dibujos para los que experimentó con nuevas técnicas y materiales, como si de un collage artístico se tratase.El artista catalán, recientemente fallecido, tuvo un vínculo muy estrecho con Canarias. De ahí esta exposición, la primera que se celebra después de su muerte. Está formada por obras de coleccionistas canarios privados.Este alquimista del arte, gurú de la materia, como ya se le conoce, nos deja un mensaje claro en su obra: Si las formas no son capaces de herirnos, de conmovernos o de inclinarnos a la meditación, si no son un revulsivo, no son una obra de arte.