Problemas policiales en Mogán

Fue este otro agente el que dio el aviso de que sus compañeros trataban de ocultar la verdad

Este policía local de Mogán que aparece en este video deteniendo a un senegalés y que podrían haber abusado del uso de la fuerza en este caso, acaba de ser condenado junto a un compañero por otra supuesta agresión. Habrían abofeteado a un joven magrebí en estas dependencias policiales. En ambos casos de supuestas agresiones las vícitmas serían inmigrantes que se dedican a la venta ambulante en este centro comercial. Los agentes aseguran haber sido condenados por lo ourrido en comisaría porque no se presentaron al juico, dicen, que nunca recibieron la citación. El Ayuntamiento no ha tomado de momento ninguna medida disciplinaria contra estos dos agentes hasta que no se aclaren del todo los hechos.

Los dos policías continúan en activo y solo uno de ellos tiene un expediente informativo abierto.

En cuento a la primera de la supuestas agresiones, continúa investigándose lo que ocurrió en el supermercado y si los acusados falsearon o no el atestado policial. Fue este otro agente, Paco Artiles, el que dio el aviso de que sus compañeros trataban de ocultar la verdad. El propio Artiles fue acusado de apuntar con su pistola a estos dos mismos agentes, durante el transcurso de una discusión. Un delito de amenazas por el que fue declarado inocente.