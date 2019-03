Sin agua corriente por obras en una galería

Aunque no es apreciable a simple vista.lo cierto es que esta agua no es apta para el consumo, ni para hacer de comer. Así lo ha anunciado el Servicio Municipal de Agua de Güímar, en Tenerife. Los barrios afectados son El Escobonal, La Medida, El Tablado, Chimaje y La Puente. Un total de 1.500 personas. Con el calor de estos días a los vecinos no les queda más remedio que arreglárselas con el agua de este recipiente.El foco del problema se encuentra en unas obras que se están llevando a cabo en la galería que suministra a estos barrios.

Se espera que las obras finalicen el próximo 3 de julio día en el que se reestablecerá el consumo.