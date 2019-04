Los acusados de extracción ilegal de áridos admiten su culpa

Plasencia acepta pagar los 52 millones de indemnización

Hoy ha comenzado el juicio por la extracción ilegal de áridos de las canteras de Güímar. Tres de los cuatro acusados han aceptado su culpabilidad y asumen las penas de cárcel, que no pasarían de los dos años, y así no tendrían que entrar en prisión. Entre los acusados está el conocido empresario de la construcción Antonio Plasencia, que también tiene pendiente otro juicio, el de Las Teresitas. La Fiscalía y la acusación particular reclaman el pago de cerca de 280 millones de euros.

Casi 20 años extrayendo de manera ilegal áridos de estos terrenos, pese a la advertencia de varias administraciones, como el Gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Güímar que nunca concedió una licencia. Las palas de las empresas constructoras seguían mordiendo el terreno, causando un grave deteriorado ecológico a la zona.

Hoy los cuatro empresarios se han sentado en el banquillo, tres se han declarado culpables, entre ellos, Antonio Plasencia.

La pena se reduce de cinco años de cárcel, a un año y tres meses.. Pero hay que reparar los daños ocasionados al terreno.

La Fiscalía y la acusación particular piden cerca de 280 millones de euros para reparar los daños.

Al que hace referencia el abogado, es a Antonio Plasencia, el que fuera presidente de la patronal de la construcción en Tenerife aceptaría la indemnización de 52 millones de euros. La cuantía para el resto de los acusados hay que determinarla. El juez los ha citado para el próximo día 28.